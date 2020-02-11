В США установили имя автора книги о саботаже предложений Трампа
11 февраля, 22:22В миреФото: publicdomainpictures.net/
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Юрист и политический комментатор из США Джозеф Дидженова сообщил о том, что власти установили личность чиновника администрации государства, написавшего книгу о саботаже решений президента Дональда Трампа в 2019 году.
Об этом он рассказал в эфире одной из радиостанций, сообщает 11 февраля газета «Известия».
Дидженова отметил, что имя автора сообщил ему сотрудник правительства США. Последний не стал разглашать информацию, опасаясь, что из-за этого может лишиться должности написавший книгу человек.
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