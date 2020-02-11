В США установили имя автора книги о саботаже предложений Трампа

Об этом он рассказал в эфире одной из радиостанций, сообщает 11 февраля газета «Известия» .

Дидженова отметил, что имя автора сообщил ему сотрудник правительства США. Последний не стал разглашать информацию, опасаясь, что из-за этого может лишиться должности написавший книгу человек.