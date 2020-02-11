Самолет летевший из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану
11 февраля, 16:56В миреФото: pixabay.com
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Ураган Сиара помог британскому Boeing 747 долететь из США в Англию на полтора часа раньше.
4 часа 56 минут – столько понадобилось авиалайнеру British Airways на маршрут от Нью-Йорка до Лондона. В то же время, сообщает RT, Airbus A350-1041 принадлежащий Virgin Atlantic отстал от британца-рекордсмена всего на 1 минуту.
Отмечается, что предыдущий рекорд на этом маршруте составил 5 часов и 13 минут. Его установил самолет компании Boeing 787-9 Dreamliner, принадлежащий авиакомпании Norwegian, в 2018 году.
Однако абсолютный рекорд – 2 часа 52 минуты, принадлежит сверхзвуковому пассажирскому авиалайнеру Concorde. Он был поставлен еще в 1996 году и до сих пор не побит. Эксперты утверждают, что самолет тогда более чем в 2 раза превысил скорость звука.
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