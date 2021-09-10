Власти Египта заявили о готовности оплатить госпитализацию туристов с ковидом

Каир договорился с отельерами Египта об оплате расходов туристов, которые заболеют COVID-19. Если заболевание будет протекать в легкой форме, турист останется в отеле. Все расходы на госпитализацию в госбольницах в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде или Каире покроет правительство.

Такую информацию изданию ТАСС предоставил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани. По его словам, гостиницы обязались сообщать Минздраву и министерству туризма о появлении любых симптомов или случаев заболевания ковидом. Об этом сообщает 360tv.ru. Министр добавил, отели и рестораны, невыполняющие требования, подвергнут тяжелому незамедлительному наказанию. Он также подчеркнул, что сегодня страна абсолютно безопасна для туристов в плане эпидемических или террористических угроз. По словам аль-Анани, в прошлом году Египет потерял свыше 65% доходов от туристической отрасли. 2021 год оказался чуть лучше, и российские туристы стали важным источником доходов. Этим летом число российских граждан, прилетевших в Египет, оказалось в два раза больше, по сравнению с началом года. По заявлению египетского министра, курорты страны очень ждут россиян. «Первые туристы, прибывшие в Египет 9 августа, все сказали только одну фразу: „Мы соскучились по Египту“. И египтяне очень обрадовались возвращению русских туристов», — заключил министр туризма и древностей страны.

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