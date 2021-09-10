Власти Египта заявили о готовности оплатить госпитализацию туристов с ковидом

Власти Египта заявили о готовности оплатить госпитализацию туристов с ковидом
Власти Египта заявили о готовности оплатить госпитализацию туристов с ковидом
Вчера, 16:45В миреФото: pixabay.com
Каир договорился с отельерами Египта об оплате расходов туристов, которые заболеют COVID-19. Если заболевание будет протекать в легкой форме, турист останется в отеле. Все расходы на госпитализацию в госбольницах в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде или Каире покроет правительство.

Такую информацию изданию ТАСС предоставил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани. По его словам, гостиницы обязались сообщать Минздраву и министерству туризма о появлении любых симптомов или случаев заболевания ковидом. Об этом сообщает 360tv.ru.

Министр добавил, отели и рестораны, невыполняющие требования, подвергнут тяжелому незамедлительному наказанию. Он также подчеркнул, что сегодня страна абсолютно безопасна для туристов в плане эпидемических или террористических угроз.

По словам аль-Анани, в прошлом году Египет потерял свыше 65% доходов от туристической отрасли. 2021 год оказался чуть лучше, и российские туристы стали важным источником доходов. Этим летом число российских граждан, прилетевших в Египет, оказалось в два раза больше, по сравнению с началом года.

По заявлению египетского министра, курорты страны очень ждут россиян. «Первые туристы, прибывшие в Египет 9 августа, все сказали только одну фразу: „Мы соскучились по Египту“. И египтяне очень обрадовались возвращению русских туристов», — заключил министр туризма и древностей страны.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы