Турция подтвердила отказ от импорта иранской нефти

Отмечается, что от закупок нефти в Иране отказались все НПЗ Турции. Импорт топлива из этой страны активно наращивался после снятия санкций с Тегерана в 2015 году. На фоне прозвучавших в 2019 году запретов Вашингтона закупать иранскую нефть другим государствам в турецком МИДе заявили, что не планируют соблюдать подобные ограничения. Однако уже в конце мая появилась информация о прекращении поставок топлива из Тегерана в Анкару.