Турция подтвердила отказ от импорта иранской нефти

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Представитель турецкого посольства в Тегеране сообщил, что Анкара перестала закупать нефть из Ирана.
Эти слова стали первым признанием официальных лиц о прекращении импорта иранского топлива, информирует газета «Известия» 10 июля.
Отмечается, что от закупок нефти в Иране отказались все НПЗ Турции. Импорт топлива из этой страны активно наращивался после снятия санкций с Тегерана в 2015 году. На фоне прозвучавших в 2019 году запретов Вашингтона закупать иранскую нефть другим государствам в турецком МИДе заявили, что не планируют соблюдать подобные ограничения. Однако уже в конце мая появилась информация о прекращении поставок топлива из Тегерана в Анкару.
Теперь это подтвердили и в турецком посольстве.
Однако многие эксперты уверены, что закупки нефти у Ирана продолжаются по неофициальным каналам.
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