США хотят поддержать долларом СМИ Казахстана

Как пишет RT, всего США планирует выделить три гранта общим объемом до 320 тысяч долларов.

Первый грант хотят направить на развитие «свободной и независимой» журналистики путем оказания бесплатной юридической помощи СМИ и отстаивания их интересов в суде.

Второй грант предусматривает обучение журналистов английскому языку с целью «повышения разнообразия материалов» в изданиях.

Третий грант должен пойти на поддержание «конкурентоспособности СМИ» и на поддержку их финансовой устойчивости.