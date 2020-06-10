США хотят поддержать долларом СМИ Казахстана

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Госдеп США намерен выделить средства на поддержку медиарынка Казахстана, в частности, на проекты по оказанию юридической помощи журналистам и обучении их английскому языку.
Как пишет RT, всего США планирует выделить три гранта общим объемом до 320 тысяч долларов.
Первый грант хотят направить на развитие «свободной и независимой» журналистики путем оказания бесплатной юридической помощи СМИ и отстаивания их интересов в суде.
Второй грант предусматривает обучение журналистов английскому языку с целью «повышения разнообразия материалов» в изданиях.
Третий грант должен пойти на поддержание «конкурентоспособности СМИ» и на поддержку их финансовой устойчивости.
Ранее Госдеп США заявил о планах выделить 60 тысяч долларов на поддержку «медиаграмотности» граждан Казахстана.
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