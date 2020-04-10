В Британии назвали сроки возвращения премьер-министра Джонсона с COVID-19 к работе
10 апреля, 18:38В миреФото: flickr.com
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон, которому ранее поставили диагноз COVID-19, может возобновить исполнение рабочих обязанностей только через месяц.
Об этом стало известно 10 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что полное выздоровление премьер-министра займет минимум 30 дней. Однако даже по истечении этого срока он не сможет сразу вернуться к полноценной работе.
Днем ранее сообщалось, что Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. По словам медиков, он идет на поправку.
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