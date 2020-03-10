Принц Гарри и его супруга в последний раз посетили публичное мероприятие
10 марта, 14:48В миреФото: wikimedia.org
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Принц Гарри, внук королевы Британии Елизаветы II, и его жена, актриса Меган Маркл, посетили торжественное мероприятие как члены высокопоставленной семьи в последний раз.
Ранее, в январе, они отказались от титулов и изъявили желание жить независимой жизнью, информирует 10 марта газета «Известия».
Гарри и Меган побывали на торжественном мероприятии в честь дня Содружества наций. Оно было организовано в Вестминстерском аббатстве. Участниками службы стали также Елизавета II, принцы Чарльз и Уильям. Среди гостей был премьер-министр государства Борис Джонсон и другие персоны.
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