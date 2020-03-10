Принц Гарри и его супруга в последний раз посетили публичное мероприятие

Ранее, в январе, они отказались от титулов и изъявили желание жить независимой жизнью, информирует 10 марта газета «Известия» .

Гарри и Меган побывали на торжественном мероприятии в честь дня Содружества наций. Оно было организовано в Вестминстерском аббатстве. Участниками службы стали также Елизавета II, принцы Чарльз и Уильям. Среди гостей был премьер-министр государства Борис Джонсон и другие персоны.