Оперная певица Мирелла Френи умерла в Италии

Это произошло в городе Модена, сообщает 10 февраля газета «Известия».

Френи дебютировала в 1955 году, исполнив партию Микаэлы в опере Бизе «Кармен». В 1974 году она с артистами театра «Ла Скала» посетила Москву. Тогда певица исполнила партию Амелии в опере Верди «Симон Бокканегра».

Френи обладала широким диапазоном вокала - от легкого до драматического сопрано. За свою карьеру она исполнила примерно 40 партий.

Певица выступала в крупнейших театрах мира. Среди них - «Ла Скала», Большой театр, «Метрополитен-опера». Также Френи работала с самыми известными дирижерами - Рикардо Мути, Карлосом Клайбером, Гербертом фон Караяном, Клаудио Аббадо. А с величайшим тенором прошлого века Лучано Паваротти её связывала крепкая дружба и совместная работа на сцене.