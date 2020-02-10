На Diamond Princess подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Напомним, 3 февраля круизный теплоход Diamond Princess был поставлен на карантин в акватории Йокогамы, в связи с обнаружением на борту заболевших новой инфекцией. Последнее тестирование показало, что количество заразившихся выросло еще на 60 человек. Таким образом, в настоящее время на судне находится 130 заболевших.