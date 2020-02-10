На Diamond Princess подтверждены новые случаи заражения коронавирусом
10 февраля, 21:49В миреФото: pxhere.com
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До 130 человек возросло количество заразившихся коронавирусом на океанском лайнере Diamond Princess.
Напомним, 3 февраля круизный теплоход Diamond Princess был поставлен на карантин в акватории Йокогамы, в связи с обнаружением на борту заболевших новой инфекцией. Последнее тестирование показало, что количество заразившихся выросло еще на 60 человек. Таким образом, в настоящее время на судне находится 130 заболевших.
По данным rns.online, на борту океанского лайнера 24 россиянина. Недавно украинский МИД сообщил, что среди заболевших есть украинец.
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