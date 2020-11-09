Евросоюз вводит новые торговые пошлины в отношении США

Евросоюз вводит новые торговые пошлины в отношении США

Вчера, 20:09В миреPhoto: pixabay.com
ЕС хочет ввести новые пошлины на ряд американских товаров. В качестве аргумента для подобных действий выдвигается подтверждение судьями ВТО «незаконное субсидирование» Вашингтоном корпорации Boeing.

Следует отметить, что в данном случае уместно говорить о защите европейского рынка, а не о стремлении к справедливости. Если бы Евросоюз заботила справедливость, его чиновники давно выполнили решение той же ВТО в отношении товаров из России.

Напомним, в ЕС введены антидемпинговые пошлины против целого ряда наших товаров, в их число входят сварные трубы и нитрат аммония. Введение пошлин было мотивировано нерыночными ценами на российские энергоресурсы. Это, по мнению еврочиновников, обеспечивает нашим товарам дополнительное преимущество. ВТО признала данные пошлины незаконными, но в ЕС отказались признавать решение организации.

Это «честная конкуренция по-европейски», – иронизирует телеграм-канал «Мейстер».

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