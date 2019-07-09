В Японии купили за 11 тысяч долларов гроздь винограда

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Виноградная гроздь сорта «Римский рубин» была продана на аукционе в Японии за 1,2 миллиона иен, что эквивалентно 11 тысячам долларов.
Покупку совершил владелец гостиничной сети, сообщает газета «Известия».
Как сообщил сам покупатель, выбранная ставка связана с двенадцатилетием появления данного сорта на аукционах в Японии.
«Римский рубин» имеет очень высокие стандарты. Он ценится из-за того, что большая часть урожая может быть признана несоответствующей строгим критериям качества. В 2010 необходимым требованиям удовлетворяли лишь шесть ягод, а в 2011 - ни одной.
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