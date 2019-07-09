В Башкирии планируют построить еще один рудник

Строительство начнется в 2020 году после геолого-разведочных работ в Белорецком районе.
Горнообогатительное производство и сортировочно-транспортный узел планируют создать в Белорецком районе Башкирии, сообщает «РБК».
Строительство предполагается начать после геолого-разведочных работ по поискам кварцитовых объектов на территории Башкирии и Челябинской области.
Геолого-разведочные работы планируется провести до конца 2020 года. Их проведение обойдется ориентировочно в 100 млн рублей. Стоимость и сроки строительства карьера и обогатительного производства можно будет рассчитать только по завершении геолого-разведочных работ, когда станут известны объемы добычи, качество сырья и способ его извлечения.
Сейчас готовится пакет документов в Минпромторг России для проверки на соответствие промышленного кластера и управляющей компании требованиям с целью получения субсидии на компенсацию части затрат по совместным проектам.