В Америке опасаются дефолта

По мнению руководителя Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, о дефолте говорить несколько преждевременно. Скорее всего речь идет об уменьшении поступлений в бюджет при сохраняющемся уровне расходов, об этом сообщает RT.