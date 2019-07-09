В Америке опасаются дефолта

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Аналитики американского Центра двухпартийной политики заявили о вероятности дефолта в стране. Произойти он может уже в сентябре.
По мнению руководителя Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, о дефолте говорить несколько преждевременно. Скорее всего речь идет об уменьшении поступлений в бюджет при сохраняющемся уровне расходов, об этом сообщает RT.
Потолок расходов госдолга, который конгресс установил этой весной, должен был закончиться к ноябрю, но произойдет это несколько раньше. Эксперт подтвердил, что при администрации Трампа резко сократились налоговые поступления.
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