Великобритания обвинила Германию в предательстве Европы из-за «Северного потока-2»

Это слова прозвучали на фоне обсуждения законопроекта об очередном пакете антироссийских санкций в США, сообщает infox.ru.

Кавчински отметил, что Великобритания должна вернуть контроль над курсом внешней политики и поддержать антироссийские меры США по «Северному потоку-2». От этого зависит судьба многих стран, добавил он.

Претензии к Германии обусловлены тем, что она является членом НАТО и в то же время участвует в российском проекте. Кавчински напомнил, что по документам ФРГ должна защищать Европу от “вмешательства” РФ.