Великобритания обвинила Германию в предательстве Европы из-за «Северного потока-2»
Британский парламентарий Дэниел Кавчински обвинил Германию в предательстве Европы. Причиной стало сотрудничество последней с РФ по газопроводу «Северный поток-2».
Это слова прозвучали на фоне обсуждения законопроекта об очередном пакете антироссийских санкций в США, сообщает infox.ru.
Кавчински отметил, что Великобритания должна вернуть контроль над курсом внешней политики и поддержать антироссийские меры США по «Северному потоку-2». От этого зависит судьба многих стран, добавил он.
Претензии к Германии обусловлены тем, что она является членом НАТО и в то же время участвует в российском проекте. Кавчински напомнил, что по документам ФРГ должна защищать Европу от “вмешательства” РФ.
По мнению российских экспертов, подобные обвинения со стороны Лондона звучат лишь по одной причине - Великобритания отстаивает интересы США в Европе. А строительство «Северного потока-2» является главным препятствием на вывод американского СПГ на европейский рынок.