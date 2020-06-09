СМИ: напавший на протестующих в Вирджинии был главой ку-клукс-клана
Сегодня, 15:14В миреФото: pxhere.com
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В округе Энрико, штат Вирджиния, был арестован глава праворадикальной организации ку-клукс-клан. Ранее он наехал на протестующих на своем автомобиле.
Как сообщает газета “Известия”, им оказался 36-летний Гарри Роджерс. Правоохранители возбудили против мужчины уголовное дело по статьям о предумышленном нанесении телесных повреждений, нападении на человека, а также порчи собственности.
Прокурор округа подтвердил причастность Роджерса к праворадикальной организации. Правоохранители решают, уместно ли также обвинять мужчину в преступлении на почве ненависти.
Нападение на протестующих Роджерс совершил в воскресенье вечером. Он въехал на своем автомобиле в толпу людей, из-за чего один человек получил травмы.
Массовые протесты начались в США 25 мая после того, как полицейский в Миннеаполисе при задержании задушил афроамериканца Джорджа Флойда.
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