СМИ: напавший на протестующих в Вирджинии был главой ку-клукс-клана

Как сообщает газета “Известия”, им оказался 36-летний Гарри Роджерс. Правоохранители возбудили против мужчины уголовное дело по статьям о предумышленном нанесении телесных повреждений, нападении на человека, а также порчи собственности.

Прокурор округа подтвердил причастность Роджерса к праворадикальной организации. Правоохранители решают, уместно ли также обвинять мужчину в преступлении на почве ненависти.

Нападение на протестующих Роджерс совершил в воскресенье вечером. Он въехал на своем автомобиле в толпу людей, из-за чего один человек получил травмы.