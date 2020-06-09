Начальник полиции Портленда предложила свой пост афроамериканцу после протестов
Сегодня, 17:15В миреФото: pxhere.com
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На фоне волны митингов в Портленде (США) после смерти темнокожего Джорджа Флойда, глава полиции города Джами Реш заявила, что уходит в отставку.
Как пишет RT, Реш объявила о своей отставке на фоне протестов общественности, которая призвала к изменениям.
По ее словам, полиция должна быть лидером в переменах, чтобы люди относились с доверием к правоохранителям. Поэтому она решила освободить должность главы полиции и предложила свой пост афроамериканцу Чаку Ловеллу.
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