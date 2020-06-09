Кипр начал принимать туристов из других стран

Как сообщает газета “Известия”, возобновление авиасообщения будет происходить в два этапа. Первый - с 9 по 19 июня; будет восстановлены полеты между Кипром и Грецией, Мальтой, Болгарией, Норвегией, Австрией, Финляндией, Словенией, Венгрией, Израилем, Данией, Германией, Словакией и Литвой. С 20 июня начнется авиасообщение со Швейцарией, Польшей, Румынией, Хорватией, Эстонией и Чехией.

На первом этапе туристам, чтобы пройти в самолет, будет необходимо предоставить справку об отрицательном результате на коронавирус. Тест должен быть пройден не более 72 часов назад.

Граждане Кипра и резиденты острова могут сделать тест на вирус непосредственно в стране. До того, как будут готовы результаты теста, им придется соблюдать режим самоизоляции.

На втором этапе снятия ограничений справка об отсутствии коронавируса не понадобится.