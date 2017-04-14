Первые Дни национальных литератур пройдут в Белоруссии осенью

8 июня в Постоянном комитете Союзного государства состоялась встреча, посвященная организации и проведению Дней национальных литератур в Белоруссии. Мероприятие пройдет под эгидой Фонда имени Мустая Карима.

Председатель Наблюдательного совета Дома национальных литератур, учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов отметил особую важность того, что одно из первых мероприятий в рамках нового культурного проекта пройдёт в Минске, учитывая глубокие традиции братства и общей исторической судьбы России и Белоруссии.

На встрече была избрана инициативная группа и определен круг основных вопросов, необходимых для организации Дней национальных литератур в Белоруссии.

«Разумеется, большую роль играет близость наших народов. Русский язык всегда был проводником, который давал жизнь многим литераторам, пишущим на языках народов Советского Союза, народов России. Идея нужная и важная. Попробуем организовать первую встречу в Минске, посмотрим, как получится, сделаем выводы, чтобы потом уже распространять эту идею шире. Главное, что есть взаимное стремление», - сказал Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

По словам Тимербулата Каримова, Дни национальных литератур - эффективный способ донести до молодого поколения гуманистические ценности, являющиеся основой культурного кода, выработанного когда-то Мустаем Каримом, Расулом Гамзатовым, Чингизом Айтматовым, Кайсыном Кулиевым и другими писателями плеяды классиков послевоенной литературы.

«Когда совместно с Литинститутом мы начали прорабатывать эту идею, стало понятно, что Дом национальных литератур может существовать в двух ипостасях: в рукотворной, которая предполагает материальную базу и адрес на карте, и нерукотворной - той, что уже существует в головах людей, которым дорога и важна национальная литература и ее популяризация через переводы на другие языки, в первую очередь, на русский. Этот проект объединяет огромное географическое и культурное пространство», - рассказал Тимербулат Каримов.

Мероприятие состоится при поддержке Постоянного комитета Союзного государства Россия — Белоруссия и Фонда имени Мустая Карима.

Как отметил ректор Литературного института им.А.М.Горького Алексей Варламов, отвечая на вопрос журналистов о целях и задачах создания Дома национальных литератур и его деятельности, литература - это не только текст, но и люди, писатели, общение между которыми в сегодняшнем мире имеет большое значение: «Мы должны стремиться в сторону умножения добра. В этом и состоит задача Дома национальных литератур. Идея для нас очень органичная, потому что фактически таким «домом литератур» наш институт был в советское время», - сказал он.