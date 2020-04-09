Ученые из Южной Кореи не обнаружили мутаций в COVID-19

Об этом сообщает газета «Известия» 9 апреля.

Отмечается, что выводы были сделаны на основании анализа 73 генов инфицированных людей. Все данные об исследованиях будут переданы в ВОЗ.

Ученые отметили, что мутация вируса могла бы привести к увеличению токсичности и инфекционности заболевания, а также вызвать ошибки в диагностике.