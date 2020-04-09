Ученые из Южной Кореи не обнаружили мутаций в COVID-19

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В Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний пока не нашли признаков генетической мутации нового коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает газета «Известия» 9 апреля.
Отмечается, что выводы были сделаны на основании анализа 73 генов инфицированных людей. Все данные об исследованиях будут переданы в ВОЗ.
Ученые отметили, что мутация вируса могла бы привести к увеличению токсичности и инфекционности заболевания, а также вызвать ошибки в диагностике.
На протяжении последних трех недель число инфицированных COVID-19 жителей Южной Кореи каждый день колебалось в пределах 100. Однако в последние три дня оно снизилось до 50.
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