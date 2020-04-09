Трамп: большинство зараженного коронавирусом в США населения - афроамериканцы
9 апреля, 16:53В миреФото: pixabay.com
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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в Америке больше всего от коронавируса страдают афроамериканцы. По его словам, данные показывают, что они заболевают чаще, чем остальное население.
Как сообщает infox.ru, по мнению Трампа, афроамериканцы в три-четыре раза чаще заражаются COVID-19. Он подчеркнул, что власти США работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию. Тем не менее, официальных статистических данных он не озвучил, но пообещал, что специалисты опубликуют их в ближайшее время.
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