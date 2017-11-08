В Twitter теперь можно вписать до 280 символов в одном твите

Ранее в блог можно было отправить твит длиной в 140 символов.

Сервис микроблогеров Twitter увеличил допустимое число знаков в два раза – теперь в одно сообщение «влезает» 280 символов, сообщает «РИА Новости».

Раньше в Твиттере можно было отправлять сообщения длиной в 140 символов. В сентябре сервис тестировал увеличение числа символов, что было доступно лишь для ограниченного круга лиц. Увеличение в 280 символов не коснулось японский, корейский и китайский языки.