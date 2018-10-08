Туристическую Башкирию хотят представить в Париже за 13 млн рублей

26 октября на аукционе отберут организатора презентации Башкирии на базе Российского центра науки и культуры в Париже, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики.

Максимальная стоимость контракта составит 13,21 миллионов рублей.

Участники будут подавать заявки до 23 октября. Изготовитель должен будет сделать фотографии о Башкирии, декоративный элемент «Цветы курая», макеты залов пещеры Шульган-Таш (Капова пещера) и «Янган-тау» с фотографиями и оборудованием для интерактивных демонстраций, и брошюру «Башкортостан-Франция. Диалог культур» и буклет «Башкортостан-ЮНЕСКО.20 лет сотрудничества» на русском, французском и английском языках.

Монтажные работы по сборе оборудования завершатся в Париже до 18 ноября.