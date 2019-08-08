Попрошайки одного из городов Швеции теперь работают по лицензии

Такой документ сроком на три месяца стоит около 250 крон, сообщает 8 августа газета «Известия».

Для получения лицензии необходимо будет заполнить заявление в онлайн-режиме либо обратившись с удостоверением личности в полицейский участок.

Если такой документ у попрошайки будет отсутствовать, ему может грозить штраф до 4 тысяч крон.

Против введения лицензирования выступают благотворительные организации и некоторые политические партии.

Чаще всего попрошайничеством в Швеции занимаются мигранты, большинство из которых - цыгане. После запрета этого вида деятельности в городе Виллинг в нескольких близлежащих населенных пунктах заметно увеличилось число попрошаек на улицах.