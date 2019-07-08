В Германии заявили о важности «Северного потока - 2»

По его словам, он не только удовлетворит потребности в газе, но и сделает Берлин фактически независимым от Москвы, пишет RT. Альтмайер пояснил, что растущая потребность Германии заставляет строить в том числе и резервуары для сжиженного газа. Берлин решил минимизировать использование атомной энергетики и угля.