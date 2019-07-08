Мид Ирана назвал задержание Grace 1 пиратством

Он также заявил, что Тегеран отвергает подобные шаги и считает их причиной усиления напряженности между государствами.

Grace 1 был задержан гибралтарскими властями совместно с британскими ВМС во время перевозки сырой нефти в Сирию 4 июля. Причиной стало подозрение в нарушении санкционных требований против Дамаска.