Мид Ирана назвал задержание Grace 1 пиратством

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Иранский МИД счел пиратством задержание британскими ВМС иранского танкера Grace 1 в Гибралтаре.
Представитель ведомства потребовал в кратчайшие сроки освободить судно, сообщает 8 июля газета «Известия».
Он также заявил, что Тегеран отвергает подобные шаги и считает их причиной усиления напряженности между государствами.
Действия Великобритании получили осуждение и со стороны российского МИДа.
Grace 1 был задержан гибралтарскими властями совместно с британскими ВМС во время перевозки сырой нефти в Сирию 4 июля. Причиной стало подозрение в нарушении санкционных требований против Дамаска.
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