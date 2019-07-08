Фото: pixabay.com
Китай построил собственный марсоход
8 июля, 18:10В мире
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти КНР объявили о постройке собственного аппарата для Миссии на Марс в 2020 году.
Экспедиция будет включать орбитальный полет, приземление и исследование поверхности планеты, пишет RT.
Китайские ученые намерены изучить условия для колонизации Марса, а также понаблюдать, есть ли на этой планете жизнь.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей