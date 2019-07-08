Китай объявил о завершении строительства марсохода

Она предполагает посадку на планету, а также перемещение по её поверхности, сообщает 8 июля газета «Известия» .

Китайские ученые будут изучать рельеф, атмосферу, магнитное поле и геологические показатели Марса. Кроме этого, планируется собрать информацию о рельефе планеты и провести тестирование оборудования для следующей миссии. Полученные данные могут иметь большую ценность для теории эволюции Солнечной системы.