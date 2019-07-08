Китай объявил о завершении строительства марсохода

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По сообщениям СМИ, в Китае завершено строительства марсохода, предназначенного для первой миссии государства к Марсу в 2020 году.
Она предполагает посадку на планету, а также перемещение по её поверхности, сообщает 8 июля газета «Известия».
Китайские ученые будут изучать рельеф, атмосферу, магнитное поле и геологические показатели Марса. Кроме этого, планируется собрать информацию о рельефе планеты и провести тестирование оборудования для следующей миссии. Полученные данные могут иметь большую ценность для теории эволюции Солнечной системы.
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