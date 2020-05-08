СМИ: самолет ВВС Индии разбился

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Появилась информация о крушении истребителя ВВС Индии. МиГ-29 упал 8 мая.
Как сообщает газета “Известия”, экипаж корабля находится в безопасности.
Видео с места крушения было опубликовано в сети. Из кадров видно, что авария произошла в поле. Также на месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб.
Представители ВВС Индии на данный момент информацию о крушении не подтвердили.
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