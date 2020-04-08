В Германии за сутки выявили 4003 случая заболевания коронавирусом
8 апреля, 18:34В миреФото: pixabay.com
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В Германии за последние сутки зафиксировали 4003 случая заражения COVID-19.
Об этом стало известно в среду, 8 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что количество умерших пациентов с диагностированным коронавирусом выросло на 254 человека. В общей сложности в Германии умер 1 861 человек с COVID-19.
На сегодняшний день в стране 103 228 зараженных. Меры против распространения заболевания в Германии продлены как минимум до 19 апреля.
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