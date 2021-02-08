В США разрабатывают лазерные противоракетные и противодроновые системы

В США разрабатывают лазерные противоракетные и противодроновые системы

Вчера, 22:21В миреPhoto: pixabay.com
Lockheed Martin создает лазерную систему для борьбы с беспилотниками и ракетами. Планируется, что луч будет повреждать корпуса ракет и летательных аппаратов.

Военные эксперты отмечают интерес ведущих в военном отношении государств к беспилотным летательным аппаратам. Некоторые аналитики даже говорят, что за подобными аппаратами будущее. Многие страны, например Турция, Россия, Израиль, США, уже начали разрабатывать не только БПЛА, но и средства борьбы с ними, пишет infox.ru.

Американская компания Lockheed Martin создает боевой лазер, который будет сбивать беспилотные летательные аппараты, а также ракеты. Поражающим элементом будет пучок лазерных лучей, исходящих из нескольких твердотельных лазеров. Таким образом будет создаваться один сверхмощный луч, который будет повреждать корпус цели. В дальнейшем, под воздействием перегрузок, ракета или беспилотник разрушатся.

Сообщается, что лазер будет использоваться как в качестве наземной системы, так и в виде подвесного вооружения для истребителей.

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