В США разрабатывают лазерные противоракетные и противодроновые системы

Американская компания Lockheed Martin создает боевой лазер, который будет сбивать беспилотные летательные аппараты, а также ракеты. Поражающим элементом будет пучок лазерных лучей, исходящих из нескольких твердотельных лазеров. Таким образом будет создаваться один сверхмощный луч, который будет повреждать корпус цели. В дальнейшем, под воздействием перегрузок, ракета или беспилотник разрушатся.