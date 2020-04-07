В Норвегии думают о сокращении нефтедобычи

По словам норвежского министра по энергетике и нефти Тины Бру, диалог ведется не только с нефтедобывающими компаниями, но и с другими странами. Если переговоры будут успешными, Норвегия сократит добычу в одностороннем порядке, пишет oilcapital.ru.

Напомним, Норвегия, входящая в список семи крупнейших мировых экспортеров нефти не является участником соглашения ОПЕК+. Более того, она неоднократно отказывалась даже от участия во встрече стран, заключивших соглашение. Будет ли Норвегия участвовать в обсуждении, которое запланировано на 9 апреля, пока неизвестно.