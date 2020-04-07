Глава Минздрава Новой Зеландии понизили в ранге после нарушения карантина

При этом он сам сообщил о случившемся премьер-министру Джасинде Ардерн, после чего предложил свою отставку, сообщает 7 апреля газета «Известия» .

По словам председателя правительства, в других условиях министр был бы уволен. Но в нынешней ситуации необходимости коллективной борьбы с распространением заболевания Кларка всего лишь понизят в ранге кабинета министров. Его также лишат должности помощника главы Минфина, добавила Ардерн.