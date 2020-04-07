Глава Минздрава Новой Зеландии понизили в ранге после нарушения карантина
7 апреля, 17:33В миреФото: pixabay.com
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В Новой Зеландии главу Минздрава страны Дэвида Кларка понизили в ранге из-з того, что в условиях общенационального карантина он совершил поездку на пляж.
При этом он сам сообщил о случившемся премьер-министру Джасинде Ардерн, после чего предложил свою отставку, сообщает 7 апреля газета «Известия».
По словам председателя правительства, в других условиях министр был бы уволен. Но в нынешней ситуации необходимости коллективной борьбы с распространением заболевания Кларка всего лишь понизят в ранге кабинета министров. Его также лишат должности помощника главы Минфина, добавила Ардерн.
Сегодня в Новой Зеландии зафиксировано 1160 случаев заболевания COVID-19. Скончался один человек.
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