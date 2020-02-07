Заводы Toyota в КНР не будут работать до 16 февраля

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Из-за коронавируса руководство концерна Toyota продлило перерыв в работе своих заводов в Китае.
О продлении остановки рассказал СМИ представитель автопроизводителя Аарон Фаулз. До этого предполагалось, что пауза в работе предприятий закончится 3 февраля, сообщает rns.online.
Фаулз отметил, что решение о запуске заводов может корректироваться в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Также он заявил, что сейчас изучается вопрос о влиянии эпидемии на возможную остановку заводов концерна в других государствах.
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