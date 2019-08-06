Вашингтон следит на пуском снарядов в КНДР

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США следят за ситуацией с запуском Северной Кореей снарядов с восточного побережья.
Об этом стало известно 6 августа, сообщает RT.
Отмечается, что власти США проводят консультации по данному вопросу с Южной Кореей и Японией.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила со своего восточного побережья «неопознанные снаряды».
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