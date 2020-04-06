СМИ: коронавирусом заразились более 1,2 миллионов человек

Более 260 тысяч человек выздоровели от заболевания, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что за последние сутки коронавирусом заразились 65 075 человек. Число умерших увеличилось на 4 189.

При этом больше всего заболевших COVID-19 - среди жителей США. Там зарегистрировано 337 620 случаев заражения. В стране умерли 9 643 человека с коронавирусом.

Среди европейских стран лидирует по количеству заболевших Испания. Там диагноз COVID-19 поставили 130 759 пациентам. Из них скончались 12 480 человек. Число заболевших в Италии достигло 128 948, число умерших - 15 887.