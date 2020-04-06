СМИ: коронавирусом заразились более 1,2 миллионов человек

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По данным китайских СМИ, на понедельник, 6 апреля, в мире коронавирусом заболели 1 265 555 человек. Скончались 68 960 пациентов с COVID-19.
Более 260 тысяч человек выздоровели от заболевания, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что за последние сутки коронавирусом заразились 65 075 человек. Число умерших увеличилось на 4 189.
При этом больше всего заболевших COVID-19 - среди жителей США. Там зарегистрировано 337 620 случаев заражения. В стране умерли 9 643 человека с коронавирусом.
Среди европейских стран лидирует по количеству заболевших Испания. Там диагноз COVID-19 поставили 130 759 пациентам. Из них скончались 12 480 человек. Число заболевших в Италии достигло 128 948, число умерших - 15 887.
В КНР коронавирус зарегистрирован у 39 человек за последние сутки, при этом 38 из них вернулись из-за рубежа.
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