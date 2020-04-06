Итальянка выздоровела от коронавируса в 104 года
6 апреля, 21:25В миреОльга ЗемсковаФото: pixabay.com
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Жительница города Биелла (Италия) Ада Зануссо, которой сейчас 104 года, выздоровела от коронавируса.
Она стала самым пожилым человеком, победившим заболевание, сообщает газета «Известия» 6 апреля.
Зануссо заразилась COVID-19 в доме престарелых еще 17 марта. Её госпитализировали с повышенной температурой тела и рвотой. По словам врачей, пациентка быстро пошла на поправку.
В 1918 году Зануссо пережила эпидемию испанки - болезни, считающейся самой массовой в истории человечества.
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