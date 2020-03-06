Лидер Северной Кореи написал письмо главе Южной Кореи

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Ким Чен Ын написал Мун Чжэ Ину. Тема письма – поддержка в ситуации с распространением коронавируса.
Между руководителями двух Корей состоялся обмен письмами. Ким Чен Ын написал, что поддерживает народ Южной Кореи в борьбе против коронавируса. А также, что всегда испытывал дружеские чувства по отношению к своему южнокорейскому коллеге.
В ответ Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера Северной Кореи за поддержку в этой тяжелой ситуации.
Последняя информация из Южной Кореи – число заболевших коронавирусной инфекцией приближается к 6000, сообщает RT.
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