Команда кандидата на пост американского президента Джо Байдена запустила сайт “переходного периода”.

Газета “Известия” сообщает, что основная задача данного интернет-ресурса - подготовить передачу власти от действующего президента Штатов. Отмечается, что Джо Байден решил создать сайт “переходного периода”, чтобы быть полностью готовым приступить к обязанностям президента в первый день после окончания выборов. Пока на сайте есть только его фото и одно сообщение.

