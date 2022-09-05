В Аргентине умер еще один пациент с «болезнью легионеров»

В Аргентине умер еще один пациент с «болезнью легионеров»
В Аргентине умер еще один пациент с «болезнью легионеров»
Вчера, 13:42В миреФото: pixabay.com
В Аргентине количество летальных случаев после заражения легионеллезной пневмонией выросло до пяти.

Как передает iz.ru, еще один 64-летний мужчина, находившийся в реанимации, скончался в провинции Тукуман. Кроме него еще трое пациентов в критическом состоянии, а трое на домашней изоляции

Отмечается, что умерший также находился в критическом состоянии и что он страдал сопутствующими заболеваниями.

Источник распространения заболевания пока не найден.

Комментируя ситуацию, инфекционист Барбара Брозе пояснила, что смертность от легионеллы составляет 10-20%, при этом она возрастает почти до 80% у пациентов с факторами риска.

По ее словам эта бактерия встречается в пресных водоемах, в том числе в водопроводных системах зданий.

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