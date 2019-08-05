Фото: er.ru
В комитете Совфеда рассказали о попадании США под удар собственных санкций
Вчера, 23:52В мире
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Власти США уже не могут обходиться без антироссийских санкций и вынуждены постоянно поддерживать в этом другие страны, в частности Великобританию.
Такие действия являются неприемлемым инструментом международного давления, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом 5 августа сообщило издание RT.
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