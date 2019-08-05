Фото: pixabay.com
Украинские власти задержали шестерых сталкеров рядом с зоной Чернобыльской АЭС
Вчера, 23:55В мире
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Неподалеку от запретной зоны Чернобыльской АЭС, украинские пограничники задержали шестерых сталкеров, которые пытались проникнуть на территорию.
Четверо из задержанных сталкеров были гражданами Украины, а двое - гражданами Литвы. Об этом 5 августа сообщило издание RT.
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