За неделю запасы американской нефти увеличились на 800 000 баррелей
5 марта, 19:01В миреФото: pxhere.com
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Аналитики отмечают, что США продолжают наращивать коммерческие запасы нефти. ЗА неделю, закончившуюся 28 февраля, ее запасы достигли 444,1 млн баррелей.
В EIA отмечают, что в этой цифре не учитываются стратегические запасы, пишет rns.online.
Также, по данным Управления энергетической безопасности, на 21 000 б/с увеличился импорт нефти в США. Он достиг 6,2 млн б/с.
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