Дания намерена через тридцать лет стать полностью климатически нейтральным государством.

Газета “Известия” сообщает, что к две тысячи пятидесятому году Дания полностью завершит разработку и нефтегазовую добычу в Северном море. Страна намерена поставить окончательную точку на эре ископаемых. Напомним, в прошлом году здесь утвердили проект о сокращении семидесяти процентов выбросов загрязняющих веществ к две тысячи тридцатому году. к 2050 году Дания намерена стать климатически нейтральным государством.

