Тегеран дал Европе два месяца на выполнение условий СВПД

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Глава Ирана Хасан Роухани подверг сомнению готовность участников ядерной сделки (СВПД) прийти к соблюдению условий документа и готов дать европейским государствам два месяца на выполнение своих обязательств.
Об этом он заявил 4 сентября в ходе заседания правительства, сообщает газета «Известия».
Роухани пояснил, что срок в два месяца обозначен для возврата европейских государств к переговорам по ядерному соглашению. Он также объявил о начале третьего этапа по сокращению Тегераном своих обязательств. Этот этап имеет особую важность, добавил глава Ирана.
Ранее в этот день министр иностранных дел страны Аббас Аракчи заявил, что Иран перестанет сокращать обязательства, если Европа опять начнет покупать нефть у Тегерана или государству будет представлен кредит на 15 миллиардов долларов до начала 2020 года.
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