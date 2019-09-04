Тегеран дал Европе два месяца на выполнение условий СВПД

Об этом он заявил 4 сентября в ходе заседания правительства, сообщает газета «Известия».

Роухани пояснил, что срок в два месяца обозначен для возврата европейских государств к переговорам по ядерному соглашению. Он также объявил о начале третьего этапа по сокращению Тегераном своих обязательств. Этот этап имеет особую важность, добавил глава Ирана.