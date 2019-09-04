СМИ: власти Гонконга уступят требованиям манифестантов

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По сведениям СМИ Китая, руководитель администрации Гонконга Кэрри Лэм планирует уступить манифестантам и снять с повестки дня обсуждение внесений поправок к пункту законодательства об экстрадиции.
Об этом стало известно 4 сентября, сообщает газета «Известия».
Авторы публикации утверждают, что Лэм снимет с повестки Законодательного совета города рассмотрение поправок к закону. Именно этот пункт был главным в списке из пяти требований манифестантов.
Ранее работа над поправками, которые должны были позволить выдавать по запросу подозреваемых в преступлениях жителей Китая, была приостановлена. Однако протестующие выразили уверенность, что пока он не будет снят с повестки дня, власти могут продолжить его обсуждение.
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