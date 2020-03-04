Греческий суд отпустил экс-командира украинского добробата «Айдар» Мельничука
4 марта, 19:23В миреФото: pixabay.com
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Бывший командир батальона «Айдар», неоднократно замеченного в уничтожении мирных жителей Донбасса, был отпущен судом Греции.
Интерпол задержал Сергея Мельничука по российскому запросу на границе Болгарии и Греции. Позже бывший командир скандально известного добробата заявил на странице в FB, что его выпустили.
Также Мельничук написал, что его задержали по сфабрикованным Россией документам и обвинил Интерпол в том, что тот «повелся на определенные суммы».
Бывший айдаровец собирается подавать в суд на некоторые российские телеканалы за разжигание ненависти между государствами и сбор разведданных. Между тем известно что Мельничук принимал участие в минометном обстреле, в ходе которого погибли российские журналисты Антон Волошин и Игорь Корнелюк.
Освобождение Мельничука подтвердил заместитель руководителя украинского МВД Геращенко, сообщает rns.online.
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