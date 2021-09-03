Массовый приток беженцев из Афганистана в Пакистан в ООН не зафиксирован

Массовый приток беженцев из Афганистана в Пакистан в ООН не зафиксирован

Массовый приток беженцев из Афганистана в Пакистан в ООН не зафиксирован

Вчера, 22:26
В мире
Фото: pxhere.com
В управлении верховного комиссара ООН по вопросам беженцев заявили, что массовой приток граждан из Республики Афганистан на территорию Пакистана на данный момент не зафиксирован.

Граждане, проживающие в Афганистане, как и ранее, обладают возможностями для перехода в Иран, Пакистан и другие страны, пишет информационное издание RT.

Из заявления официального представителя ООН Бабара Балоха следует, что перемещение всех лиц на границах тщательно сегодня регулируют.

Ранее стало известно о том, что посольство России разрешило въехать в страну примерно 1000 человек из Афганистана. Впоследствии появилась информация о том, что в числе наших соотечественников с афганским происхождением были те, у кого есть ВНЖ и патенты на трудовую деятельность, а также студенты.

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