Массовый приток беженцев из Афганистана в Пакистан в ООН не зафиксирован

Граждане, проживающие в Афганистане, как и ранее, обладают возможностями для перехода в Иран, Пакистан и другие страны, пишет информационное издание RT.
Из заявления официального представителя ООН Бабара Балоха следует, что перемещение всех лиц на границах тщательно сегодня регулируют.
Ранее стало известно о том, что посольство России разрешило въехать в страну примерно 1000 человек из Афганистана. Впоследствии появилась информация о том, что в числе наших соотечественников с афганским происхождением были те, у кого есть ВНЖ и патенты на трудовую деятельность, а также студенты.