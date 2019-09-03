В США начали ещё одно расследование против Трампа

В частности, будут опрашиваться свидетели, причастные к выплатам экс-модели журнала Playboy Карен Макдугал и актрисе порнофильмов Сторми Дэниелс, сообщает газета «Известия» .

Ранее по этому делу осудили адвоката американского президента Майкла Коэна - личного юриста Трампа с 2006 по 2018 годы. Коэн был признан виновным в организации выплат женщинам, которые заявляли о связях с главой государства. Юрист отметил, что Макдугал получила 150 тысяч долларов, а Дэниэлс - 130 тысяч.