США договорились с талибами о выводе части своих войск из Афганистана

Как пишет RT, об этом сообщил специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Дипломат заявил о достижении принципиальных договоренностей, согласно которым американские войска в количестве 5 000 человек покинут страну в течение 135 дней.

При этом он подчеркнул, что данное соглашение еще должно быть подписано президентом Трампом.