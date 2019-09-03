США договорились с талибами о выводе части своих войск из Афганистана
Вчера, 15:30В миреФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Соединенные Штаты совместно с афганскими боевиками подготовили проект договора, согласно которому часть американского контингента покинет Афганистан в течение 4,5 месяцев.
Как пишет RT, об этом сообщил специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Дипломат заявил о достижении принципиальных договоренностей, согласно которым американские войска в количестве 5 000 человек покинут страну в течение 135 дней.
При этом он подчеркнул, что данное соглашение еще должно быть подписано президентом Трампом.
Ранее американская сторона и афганские талибы (участники запрещенной в России организации “Талибан”) провели девять переговорных процессов по различным вопросам взаимодействия.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей