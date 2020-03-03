В Бразилии при кораблекрушении погибли 18 человек

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Кораблекрушение на реке Рио-Яри (Бразилия) стало причиной гибели 18 человек. Трое из них - дети в возрасте 7-11 лет.
Ещё 30 человек считаются пропавшими без вести, сообщает 3 марта газета «Известия».
Крушение потерпело двухэтажное судно «Анна Каролина III», которое следовало из Порто-ду-Грего в Сантарен. Трагедия произошла 29 февраля.
Поисковые работы еще продолжаются. К ним привлечения самолеты и вертолеты. Удалось спасли 46 человек.
Генеральная прокуратура Бразилии начала расследование причин кораблекрушения. Согласно предварительным данным, у владельца парома не было разрешения на перевозку пассажиров.
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