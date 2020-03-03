В Бразилии при кораблекрушении погибли 18 человек

Ещё 30 человек считаются пропавшими без вести, сообщает 3 марта газета «Известия».

Крушение потерпело двухэтажное судно «Анна Каролина III», которое следовало из Порто-ду-Грего в Сантарен. Трагедия произошла 29 февраля.

Поисковые работы еще продолжаются. К ним привлечения самолеты и вертолеты. Удалось спасли 46 человек.